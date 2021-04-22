Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку інфраструктурних проєктів у містах України

Про це був підписаний відповідний Меморандум між мобільним оператором та державним підприємством "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" (ДП "ГЦЦК"), який підпорядковується Міністерству інфраструктури України

Мета меморандуму – продуктивна співпраця сторін у створенні спільних проєктів за п’ятьма основними напрямками:

рішення на основі інтернету речей (IoT);

обробка та використання великих даних (Big Data);

надання мобільних фінансових послуг;

впровадження хмарних рішень;

вдосконалення муніципального транспортного процесінгу.

"Міста України та їхні мешканці варті того, щоб користуватися найсучаснішими технологіями для покращення якості життя. І це стосується усіх сфер – побуту, роботи, користування муніципальними об’єктами та транспортом, отримання послуг та сервісів від державних установ, безпеки, екології та багато чого іншого, – сказав Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу, Київстар. – Щоб це стало можливим, Київстар долучатиметься до проєктів зі своєю фаховою експертизою та надаватиме цифрові рішення, здатні впоратися із надскладними завданнями".

Одне з очікувань від співпраці та реалізації проєктів – автоматизація процесінгу муніципального транспорту по всій Україні. Першим кроком на цьому шляху став запуск 22 квітня SmartTicketCity в Маріуполі – єдиного електронного квитка в муніципальному транспортному сервісі міста. Його впровадження стало можливим завдяки узгодженій співпраці ДП "ГЦЦК", компанії ТОВ "Смарт-тікет технолоджі", VISA та Київстар, який оснастив валідатори в міському транспорті SIM-картами для якісного безперебійного зв’язку та надав можливість управління ними через платформу послуги "Центр керування ІоТ". Урочисте випробовування роботи сервісу відбулося за участі міністра інфраструктури Владислава Криклія та міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

Запуск SmartTicketCity в Маріуполі

"Завдяки єдиному транспортному процесінгу вже в найближчому майбутньому наші міста зможуть повноцінно реалізовувати важливі цифрові рішення на транспорті й переходити до використання SmartTicket – єдиного е-квитка на всі види транспорту, який ми в Мінінфраструктури зараз активно впроваджуємо. Радий, що саме Маріуполь одним із перших розпочав цей процес і проявив ініціативу. І дякую нашим партнерам із Київстар та фахівцям Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки за те, що ми разом просуваємо важливі цифрові рішення та проєкти для наших міст", – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Володимира Набокова, генерального директора ДП "ГЦЦК", проєкт SmartTicketCity – один з показових прикладів цифрової трансформації галузі.

"Створення єдиного проїзного квитка та організація в Маріуполі можливості проводити розрахунки й здійснювати моментальний облік оплати транспортних послуг на автомобільному транспорті загального користування (тролейбус, трамвай, автобус, маршрутне таксі) безготівковим шляхом заклали фундамент для початку повномасштабної інфраструктурної цифрової трансформації цієї сфери\галузі по всій Україні. А подальша співпраця з Київстар дозволить розширяти перелік альтернативних безготівкових розрахунків та отримувати якісний сучасний зв'язок від найбільшого мобільного оператора України".

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