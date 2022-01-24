Коли в Україні вдарять морози: актуальний прогноз

На дорогах та тротуарах у країні синоптики прогнозують ожеледь через сильні морози

Деякі області країни засипле снігом / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в найближчі дні очікується морозна та снігова. У деяких регіонах буде значне зниження температури. Стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

Про це пише Укрінформ .

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У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить йти сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах варто очікувати ожеледицю.

24 січня у південній та східній частині вночі до 8 градусів морозу, вдень від -6 до -1 градуса. На решті території вночі до 11 градусів морозу.

25 січня морози у країні посиляться. На півдні та сході вночі до -10 градусів, а вдень до 6 градусів морозу. На решті території вночі від 14 до 9 градусів морозу. На Прикарпатті та Закарпатті вночі місцями до -20. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу.

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Якою буде зима в Україні

Січень прогнозували контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозна та зі снігопадами.

Лютий очікується холодний, сніговий, із сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть завірюхи, а наприкінці – тріскучі морози та сніг.

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