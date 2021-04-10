Кремлівським оркам буде непереливки. Ярош заявив про підготовку добровольців

Колишній лідер "Правого сектору" розповів про роботи з відновлення УДА

Колишній лідер "Правого сектору" і ексдепутат Дмитро Ярош заявив про планові роботи "Української добровольчої армії" (УДА) на фронті і в тилу.

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За словами Яроша, добровольці готові відповідати на дії ворога в разі наступу Росії на Донбасі.

"При можливому загостренні військової ситуації і широкомасштабному наступі ворога, будуть негайно відновлені і розгорнуті резервні 5-й і 8-й окремі батальйони і підрозділи забезпечення, а також створений 3-й окремий батальйон."Госпітальєри" – готові. Крім того, з огляду на ситуацію, можливо розгортання додаткових легкопехотних загонів" , – пише Ярош в своєму Facebook.

УДА діятиме в підпорядкуванні командування ЗСУ поруч з кадровими військовими.

"Плече-в-плече з нашими братами за зброєю боронити рідну землю від злісних кремлівських орків", – обіцяє лідер УДА.

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Зазначимо, два роки тому Дмитро Ярош заявляв, що за два тижні реально звільнити всі окуповані території. Але це можливо тільки за умови, що Росія не втручатиметься.

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