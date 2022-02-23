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Хто з українських резервістів уникне призову? Список

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23 лютого, 15:42
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Резервістів віком від 18 до 60 років призвуть на службу щонайбільше на 365 днів
В Україні почався призов резервістів.
В Україні почався призов резервістів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 лютого в Україні почався призов оперативного резерву першої черги. Це солдати віком від 18 до 60 років, які уже служили раніше і підписали контракт. Однак є перелік резервістів, які не будуть призвані.

Про це повідомив військовий комісар Київського міського ТЦК та СП Юрій Максимов під час брифінгу.

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Призиватимуться резервісти на термін, який не перевищуватиме 365 днів

Кого не призвуть

Згідно з українським законодавством, призиватися не будуть:

  • батько-одинак чи мати-одиначка,
  • резервісти, у яких є непрацездатні батьки або з інвалідністю,
  • військовозобов'язані, які заброньовані на період проведення мобілізації призову за підприємствами, установами, організаціями, які мають мобілізаційні завдання.

Також є перелік обставин, за якими резервісти не можуть прибути в територіальні центри комплектування:

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  • перешкоди стихійного характеру,
  • важка хвороба або смерть близьких людей,
  • інші життєві обставини.

Скількох резервістів планують призвати

За словами секретаря РНБО, усього в Україні призвуть на службу 36 тисяч резервістів. Більшість із них – люди, які вже брали участь у військових діях та мають досвід.

Данілов наголосив, що українські військові готові дати відсіч у разі вторгнення РФ, проте країна робить усе, щоб цього не сталося.

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, у яких вони служили раніше і підписали контракт.

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Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на основі контракту.

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