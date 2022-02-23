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Скільки резервістів призвуть в Україні? Данилов відповів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 12:35
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Майже 40 тисяч резервістів захищатимуть Україну разом з іншими військовими ЗСУ – поки що невідомо, куди їх відправлять на службу
В Україну на службу вирушать майже 40 тисяч резервістів, заявив Данілов
В Україну на службу вирушать майже 40 тисяч резервістів, заявив Данілов / Фото: Колаж: Сьогодні

Усього в Україні призовуть на службу 36 тисяч резервістів. Більшість із них – люди, які вже брали участь у військових діях та мають досвід.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24" .

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Данілов наголосив, що українські військові готові дати відсіч у разі вторгнення РФ, проте країна робить усе, щоб цього не сталося.

Секретар РНБО уточнив, що президент Володимир Зеленський робить великі кроки для дипломатичного врегулювання. Сьогодні в Україну прибудуть представники Польщі та Литви.

"Кількість їх (резервістів, – Ред.) на сьогоднішній день буде становити 36 тисяч. Це люди в переважній більшості, які вже пройшли фронт. Вони розуміють, про що йдеться. Де буде необхідність їх використання – це питання військових, вони приймають рішення, де використовуватимуться ті чи інші військовослужбовці", – сказав Данілов.

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Призов в Україні

Призову підлягають резервісти віком від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, у яких вони служили раніше і підписали контракт.

Резервісти Збройних сил України — це українці, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на основі контракту.

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