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Призов резервістів в Україні починається вже сьогодні – кого заберуть на службу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 10:12
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На період служби за резервістами залишаються їхні робочі місця та середньомісячна зарплата – що ще потрібно знати про призов
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в середу, 23 лютого, розпочинається призов резервістів до лав Збройних сил України. Максимальний термін служби – один рік.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

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Кого заберуть на службу?

У ЗСУ зазначили, що призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад.

Солдати оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і з тієї спеціальності, у яких вони служили раніше і підписали контракт.

Компанія, де у цей час працював резервіст, зобов'язана зберегти його робоче місце та середньомісячну зарплату.

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Резервісти повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин, за телефонним дзвінком або отримавши повістку. Якщо чоловік з певних причин не може служити, йому потрібно особисто надати документи, що це підтверджують. За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Хто такі резервісти першої черги оперативного резерву?

Це військовослужбовці, які звільняються із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

За своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я вони придатні до служби у військовому резерві та здобули певну військову спеціальність.

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