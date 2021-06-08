Кулеба у Німеччині і суд з МН17 у Нідерландах – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 8 червня в Україні та за кордоном в одному місці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочне офіційний візит до Німеччини, а в Нідерландах у Схіпхолі продовжиться суд над обвинуваченими у справі про збитий над Донбасом авіалайнер рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Україна

Початок офіційного візиту міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби до Федеративної Республіки Німеччини.

Міжнародна конференція "Democracy in Action: Zero Corruption Conference" з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції і правових воєн (Галерея D12, вул. Десятинна 12). Детальніше про конференцію можна дізнатися на сайті. Відеотрансляція на YouTube.

Форум "Україна 30. Екологія". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної, а також економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

12:00 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань 330).

– засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3-а, зал засідань 330). 9:00 – презентації освітнього серіалу Міністерства цифрової трансформації України про нові цифрові професії. Серіал буде доступний безкоштовно на порталі "Дія. Ціфрова освіта". Трансляція презентації пройде на YouTube сторінці Мінцифри. Журналісти можуть ставити запитання спікерам у онлайн-формі.

– презентації освітнього серіалу Міністерства цифрової трансформації України про нові цифрові професії. Серіал буде доступний безкоштовно на порталі "Дія. Ціфрова освіта". Трансляція презентації пройде на YouTube сторінці Мінцифри. Журналісти можуть ставити запитання спікерам у онлайн-формі. 9:30 – розгляд справи за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України від 19 лютого 2021 року в частині застосування до неї санкцій у Касаційному суді в складі Верховного суду

– розгляд справи за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України від 19 лютого 2021 року в частині застосування до неї санкцій у Касаційному суді в складі Верховного суду 9:30 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Дарницькому районному суді Києва (Севастопольська, 7/13).

– засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Дарницькому районному суді Києва (Севастопольська, 7/13). 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327). 10:30 – перше засідання Ради з розвитку креативної економіки при Кабінеті міністрів України, що має стати платформою для постійного діалогу між бізнесом і владою. Програма та реєстрація за посиланням.

– перше засідання Ради з розвитку креативної економіки при Кабінеті міністрів України, що має стати платформою для постійного діалогу між бізнесом і владою. Програма та реєстрація за посиланням. 11:00 – засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України (ТПП) у форматі круглого столу "Про необхідність зменшення вартості еквайрингу і міжбанківської комісії (інтерчейндж) шляхом законодавчого врегулювання" (вул. В. Житомирська, 33).

– засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України (ТПП) у форматі круглого столу "Про необхідність зменшення вартості еквайрингу і міжбанківської комісії (інтерчейндж) шляхом законодавчого врегулювання" (вул. В. Житомирська, 33). 11:00 – церемонія прощання із заступником командира окремого загону "Азов" Олександром Павлюком (Центр культури МВС, вул. Пилипа Орлика, 16).

– церемонія прощання із заступником командира окремого загону "Азов" Олександром Павлюком (Центр культури МВС, вул. Пилипа Орлика, 16). 11:30 – розгляд справи про незаконне прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– розгляд справи про незаконне прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 12:00 – відкриття 33-ї Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2021" за участю міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ).

– відкриття 33-ї Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2021" за участю міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ). 13:00 – IV Агрополітичний форум, присвячений земельній реформі та інструментам фінансування аграріїв у рамках "Агро-2021".

– IV Агрополітичний форум, присвячений земельній реформі та інструментам фінансування аграріїв у рамках "Агро-2021". 12:30 – прес-конференція міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, присвячена року його роботи на посаді.

– прес-конференція міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, присвячена року його роботи на посаді. 14:00 – пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України за участю заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Онищук. Дзвінки прийматимуться за тел. 15-45.

– пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України за участю заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Онищук. Дзвінки прийматимуться за тел. 15-45. 15:00 – засідання Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України з обрання глави і заступника голови, а також секретаря (вул. Арсенальна, 9/11, к. 523).

– засідання Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України з обрання глави і заступника голови, а також секретаря (вул. Арсенальна, 9/11, к. 523). 16:30 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція засідання конкурсної комісії буде здійснюватися на YouTube-каналі Кабміну.

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Київ

12:00 – засідання постійної комісії з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514).

– засідання постійної комісії з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514). 12:00 – "пряма лінія" голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика. Дзвінки прийматимуться за тел. 15-51 до 13:00.

Бровари

В тренді Альпіністка-аферистка: чому виник скандал навколо сходження українки на Еверест

9:30 – відкриття XIII Міжнародного конгресу "Прибуткове свинарство" (ТРЦ "Термінал", вул. Київська, 316).

За кордоном

Нідерланди

У Схіпхолі продовжиться судове засідання у кримінальному процесі над обвинувачуваними в справі про збитий над Донбасом авіалайнері рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів винесе рішення за апеляціями сербського генерала Ратко Младича, визнаного винним у геноциді боснійських мусульман.

Кот-д’Івуар

Відкриття міжнародної виставки з безпеки та оборони Shield Africa 2021 в Абіджані.