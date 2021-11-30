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СЬОГОДНІ Новини України

Латвія запросила військових США через загрозу РФ, а в Україну завезли небезпечні кабачки — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 06:00
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Латвія стурбована діями РФ, а в Україну з Туреччини надійшло 16 тонн кабачків із нітратами
Латвія хоче постійної присутності військ США на своїй території, а в Україну на продаж привезли небезпечні кабачки/Колаж: Сьогодні
Латвія хоче постійної присутності військ США на своїй території, а в Україну на продаж привезли небезпечні кабачки/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ

На тлі заяви нібито про держпереворот, що готується в країні, ввечері 29 листопада президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.

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Увечері Зеленський розпочав звільнення в СБУ / Колаж "Сьогодні"
Увечері Зеленський розпочав звільнення в СБУ / Колаж "Сьогодні"

Латвія запросила до себе війська США – яку зброю попросили захопити

Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.

Столтенберг запевнив, що тисячі солдатів НАТО можуть швидко прийти на допомогу / Колаж "Сьогодні"
Столтенберг запевнив, що тисячі солдатів НАТО можуть швидко прийти на допомогу / Колаж "Сьогодні"

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У Києві охоронець магазину запідозрив жінку у крадіжці: все закінчилося бійкою

У Києві в супермаркеті на бульварі Академіка Вернадського, 16 побилися охоронець та покупець. Чоловік запідозрив жінку в крадіжці і зупинив її. Він заявив, що крадене у рукаві її куртки. Жінка показала рукав, але там нічого не було. Тоді охоронець почав хапати її за рюкзак.

Охоронець намагався самостійно обшукати речі жінки/Колаж: Сьогодні
Охоронець намагався самостійно обшукати речі жінки/Колаж: Сьогодні

Можуть продаватися на ринках: в Україну завезли 16 тонн кабачків з нітратами

В Україну з Туреччини доставили дві партії свіжих кабачків з підвищеним рівнем нітратів. 15,9 тонни овочів надійшли до Одеси. Вони можуть продаватися на прилавках ринків.

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Кабачки не відповідають Державним санітарним правилам і нормам/Колаж: Сьогодні
Кабачки не відповідають Державним санітарним правилам і нормам/Колаж: Сьогодні

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