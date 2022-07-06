Ляшко побачив "вуха Москви" у проблемах уряду Бориса Джонсона

Політик закликав підтримати британського прем'єра

В Україні уважно стежать за долею британського прем'єра / Колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Олег Ляшко закликав українських політиків об'єднатися навколо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, уряд якого останніми днями втратив низку міністрів. На його думку, зараз триває розхитування позицій одного з найважливіших друзів України , без якого нам буде складніше здобути перемогу у війні проти Росії.

Відповідний пост Ляшко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Думка

" Міністропад у Британії (підозрюю, що за цим стирчать вуха кремля, як за отруєнням Скрипалів чи підривом артилерійських складів в Україні). Масова відставка міністрів загрожує відставкою уряду Джонсона. Для України це матиме вкрай негативні наслідки. Тому головне зараз не дискредитація чи відставка Залужного, а порятунок Джонсона. Допомагаючи Борису – ми допомагаємо собі. Бо навряд чи коли небудь ще Україна матиме настільки союзного прем‘єра", – написав Олег Ляшко.

Ляшко також звернувся до колишніх колег-політиків, щоб вони перестали займатися "мишиною вознею" за химерні рейтинги та наступні вибори, а більше думали про порятунок України.

Ситуація у Лондоні

5 липня уряд Бориса Джонсона залишили міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак та голова МОЗ Саджид Джавід. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, ці міністри повстали не просто проти того, як працює Джонсон, а особисто проти нього. Лідера уряду звинувачували у патологічній брехні та бажанні за будь-яку ціну утриматися при владі.

Найбільшим виявився скандал із вечірками у резиденції Джонсона у жорсткий локдаун та звинуваченнями в тому, що прем'єр неодноразово говорив неправду в парламенті, за що йому навіть довелося вибачатися перед Єлизаветою II.

Менш ніж місяць тому Джонсон благополучно уникнув винесення йому вотуму недовіри всередині партії і для призначення нових міністрів він має більше 200 депутатів, які підтримали його в червні.

Україна чекає від Лондона ще 10 самохідних артилерійських установок і дрони-камікадзе, які прем'єр-міністр пообіцяв передати Україні на початку липня.