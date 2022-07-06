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Ляшко увидел "уши Москвы" в проблемах правительства Бориса Джонсона

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 июля, 21:59
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Политик призвал поддержать британского премьера
В Украине внимательно следят за судьбой британского премьера / Коллаж "Сегодня"
В Украине внимательно следят за судьбой британского премьера / Коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Олег Ляшко призвал украинских политиков объединиться вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, правительство которого в последние дни лишилось ряда министров. По его мнению, сейчас идет расшатывание позиций одного из самых важных друзей Украины, без которого нам будет сложнее одержать победу в войне против России.

Соответствующий пост Ляшко выложил на своей странице в Фейсбуке.

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Мнение

"Министропад в Британии (подозреваю, что за этим торчат уши кремля, как за отравлением Скрипалей или подрывом артиллерийских складов в Украине). Массовая отставка министров чревата отставкой правительства Джонсона. Для Украины это будет иметь очень негативные последствия. Потому главное сейчас не дискредитация или отставка Залужного, а спасение Джонсона. Помогая Борису – мы помогаем себе. Потому что вряд ли когда-нибудь еще у Украины будет столь союзный премьер", – написал Олег Ляшко.

Ляшко также обратился к бывшим коллегам-политикам, чтобы они перестали заниматься "мышиной возней" за причудливые рейтинги и следующие выборы, а больше думали о спасении Украины.

Ситуация в Лондоне

  • 5 июля правительство Бориса Джонсона покинули министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Как сообщает Би-Би-Си, эти министры восстали не просто против того, как работает Джонсон, а лично против него. Лидера правительства обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.
  • Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, за что ему даже пришлось извиняться перед Елизаветой II.
  • Менее чем месяц назад Джонсон благополучно избежал вынесение ему вотума недоверия внутри партии и для назначения новых министров у него есть более 200 депутатов, которые поддержали его в июне.
  • При этом Украина ждет от Лондона еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе, которые премьер-министр пообещал передать Украине в начале июля.
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