"Любіть нас вухами!" – сайт "Сьогодні" запустив свої подкасти

Що, де і про що варто слухати сьогодні, завтра і завжди – на сайті Segodnya.ua.

Нас тепер можна не тільки читати, а й слухати. Ми запустили подкасти – і радимо вам не пропустити найцікавіші та найважливіші теми, які піднімаються там.

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У подкасті "Про кіно і серіали" оглядач і кінокритик Олексій Росовецький розповідає про найцікавіші новинки прокату та стрімінгових сервісів. А в гості до нього приходять любителі, знавці та творці кіно.

"Сьогодні буде секс" – подкаст, який відповідає на важливі та чутливі запитання про секс, сексуальність, інтимні стосунки. Кожен випуск авторка проєкту Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотнікова розповідають про те, що хвилює кожного, але про що не прийнято говорити. Зате легко і приємно слухати.

У подкасті "Місцеві в курсі" ми з гостями говоримо про їхні рідні міста, обговорюємо популярні туристичні об'єкти та вивчаємо особливості місцевого життя. Розповідаємо, як зрозуміти і за що любити Полтаву, Львів, Запоріжжя, Суми та багато інших населених пунктів країни.

"Культурний подкаст"- це подкаст про культуру та людей. Тут ми з гостями говоримо про літературу, кіно, мистецтво та музику простими словами. Намагаємося краще зрозуміти світ, в якому живемо крізь призму культурних потоків. Хороший привід розширити рамки власного світосприйняття, слухаючи цікаву розмову.

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І нарешті, "Клімат-контроль" – подкаст про погоду та кліматичні зміни. Говоримо тут про те, як клімат впливає на основні сфери нашого життя, що стає передумовою кліматичних змін і як далі з цим жити.

Ну, і коли настане весна – ми теж розповімо.

Слухати наші подкасти можна на майданчиках Apple Podcasts, Google Podcasts і SoundCloud.

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