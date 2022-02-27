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"Люди беруть танки голіруч": як на Сумщині борються з окупантами

Павло Заяць Павло Заяць
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27 лютого, 15:35
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Глава області розповів про поточну обстановку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині, де ведуться запеклі бої з російською армією, мирні жителі демонструють чудеса героїзму, зупиняючи окупантів буквально голіруч.

Про це розповів керівник Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

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"Поки ведуться бої на території Сумської області, люди, сумчани, показують приклад героїзму, я пишаюся – не один танк і БТР були взяті голіруч. М*скалі вилазять зі своєї техніки та тікають до лісу. Кажуть, вони не хочуть війни. Ми незабаром почнемо оприлюднювати інформацію, яка говорить, чому тут перебувають російські військові. Опрацьовуються території, очищаються від міток феесбешників", – розповів Живицький.

Голова Сумської ОВЦА закликав українців бути уважними:

"Якщо бачите, що хтось ставить мітки, стрічки... Якщо можете їх хапати, хапайте, якщо ні – повідомляйте 102. Якщо 102 не працює, на 101 дзвоніть. Багато йде інформації, що українські воїни здаються. Такого немає. Влада на місці . Допомагайте з гуманітарною допомогою".

На блокпосту в Сумах підбито два ворожі танки

У Сумах українські військові підбили російську техніку на блокпосту. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

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"Два підбиті ворожі танки. Палає ворожий блокпост біля Хімпрому, Суми. Слава нашим хлопцям!" – написала вона.

Окупанти обстрілюють Суми

Вночі проти 27 лютого бої велися на всіх в'їздах до міста. Розбито приватні будинки в мікрорайоні Веретинівки, Тепличної, Білопільської траси.

Кілька будинків знищено вщент. З-під завалів дістають тіла мирних жителів.

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