"Люди просто виживають": як зараз виглядають військові мономіста в Україні (відео)

Поки що в міністерствах не можуть визначитися, що ж робити з людьми з цих містечок

В радянські часи в Україні під прикриттям збудували чимало закритих військових містечок. Скільки точно – не знає ніхто досі. Після розпаду СРСР та відмови України від ядерної зброї вся ця величезна військова міць стала непотрібною. Свої моноцентри армія кинула напризволяще, але люди живуть у них і до цього дня.

Що це таке

Військових мономіст у країні немає і не було, кажуть воєначальники. Мономіста – це

єдиний механізм. Місцеві працюють поки що працює підприємство. Щойно система дає збій, то зупиняється все.

Реклама

Де є мономіста в Україні

Таке містечко є і на Житомирщині.

"Це було повністю все приховане військове містечко до 2012 року. Створилися органи місцевого самоврядування та деякі повноваження саме вони забрали. Тоді ніхто не подумав про наслідки", – розповідає голова міської селищної громад Біла Криниця Наталія Дембицька.

Тоді у містечку жило більше людей, ніж в інших українських містах. Усі боялися втратити особливий статус. Діти, які закінчували місцеву школу, ставали випускниками вже московської. Зараз тут зовсім не так.

"Газу немає, електрика стара. Люди просто виживають. Коли згадуєш, що тут було, звичайно, небо та земля", – розповідає місцева жителька Ніна.

Як тут жити?

Зараз у містечку немає стоматолога, ні перукаря. Добре, що продукти є де купити. Грошей не дають, бо військових моноцентрів немає. Поки що в міністерствах не можуть визначитися, що ж робити з людьми з військових мономіст. Рятівну стратегію пропонує бізнес.

Реклама

"Ми готові ділитися досвідом. Ми пройшли цей шлях уже у чотирьох громадах і разом розробили програми. Ми розуміємо, що можна побудувати і які можливості там є, якщо зважати на місцеву економіку", – стверджує виконавчий директор ДТЕК Енерго Тетяна Оверіна.

Інші мономіста в країні

У Чорноморському Одеській області Євгеній Сальський колись працював майором запасу. Зараз чоловік уже 17 років підприємець. Він каже, виживати вчилися вдвох із дружиною.

Зараз майор має 4 магазини в Чорноморському під Одесою. Тут усі, хто носив форму, перевчилася жити "на громадянці".

"Почали скорочувати, прибрали дивізію. Усі почали руйнувати. У будинку культури навіть жили безхатченки. Ми почали залучати бізнесменів, пропонувати щось, шукати інвесторів. На сьогоднішній день у нас бюджет 117 мільйонів", – додає голова Чорноморської громади Сергій Удалов.

Друге життя для містечка

Зараз у Чорноморському є де розвиватися дітям. Місто обгородили нові огорожі, а на варті – колишні військові.

Реклама

Сьогодні це відкрите та туристичне місто. Військових залишилися одиниці. Хтось став учителем, лікарем, а хтось тепер працює продавцем чи почав керувати зовсім новим містечком.

Раніше ми писали: