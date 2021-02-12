Мама дівчинки, відео якої "підірвало" інтернет: "Це непросто – стати відомою за одну ніч"

Ми розшукали дитину, що прославилася на півсвіту, канал якої з кумедними відео про тварин, набрав 26 тис. підписників за три дні

Блогерка-дитина, що стала знаменитою на всю Україну, та її мама в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіли "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їм зібрати вже понад 25 тис. підписників за короткий час.

З чого все почалося

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Все почалося з того, що в селі, яке адміністративно стало частиною Львова, люди помітили на стовпах незвичне оголошення. Дитячим почерком там було написано про прохання підписуватися на канал "Природа ТВ". "Там знімаю цікаві відео", – по-дитячому прорекламувала свій канал авторка оголошення.

Те саме оголошення, що прославило авторку на півсвіту

Оголошення помітила одна з дівчат, яка проходила повз. Вона сфотографувала і опублікувала фото в соцмережі. Миле звернення автора оголошення спрацювало на всі 100%, і українці почали підписуватися на канал. Спочатку 5 тис. людей, потім 10 тис ... Станом на 16.00 п'ятниці передплатників вже майже 26 тис. У своїх коментарях люди з України, Білорусі, Росії, Казахстану, Канади, Японії зізнаються, що їм дуже сподобалося, як авторка зняла, здавалося б звичайних домашніх тварин і птахів. Також написали, що саме такої "милоти" зараз бракує багатьом, пояснюючи тим самим успіх роликів.

На одному з відео у засніженому дворі пасуться курочки, викльовуючи зі снігу зерно. На іншому авторка посипає кота зерном, а курочка видзьобує зерна з шерсті кота. На відео виникає невелика бійка між "рудим" і куркою, у "битві" перемагає курка.

Скріншот одного з роликів

Ми розшукали і поспілкувалися з родиною юної зірки. Одне з перших, про що сказала мама дівчинки-блогерки – дитина не хоче, щоб фото було в ЗМІ.

"Ми не очікували такого, не очікували, що буде стільки підписників!", – емоційно розповідає мама дівчинки, Ірина Хімка. Мама авторки відео І продовжила: "Моїй доньці 10 років, її звуть Віта. Можу сказати, що така слава вже трохи обтяжує нас, батьків. Тепер ми повинні контролювати, з ким вона спілкується, на які коментарі відповідає. Це непросто – стати відомою за одну ніч".

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На наше запитання про те, як все почалося, Ірина розповіла:

"Все почалося у 2018 році. Віті тоді було 8 років та її старший брат допоміг їй створити канал. Створив на її прохання, показав, як публікувати відео. Тобто ініціатором була саме Віта. Річ у тім, що вона дуже любить тварин, тому і знімати їх їй сподобалося. Куди б не йшли, вона всюди любить знімати. Сама продумує, як і що зняти. Часом на курей вона вішає шпильки і брошки, любить їх так одягати і причісувати".

Як ми з'ясували, оголошення на стовпі, що теж прославилось, має не менш цікаву історію.

Про доньку Ірина каже так: "Якщо чесно, вчитися вона не дуже любить. Але разом з тим вона дуже любить фантазувати. За характером вона скромна дівчинка, не публічна. Першим її відео було, по-моєму, про курочок". " Ідею з оголошеннями я не схвалювала. Я тоді сказала, що реклама на стовпах не працює! Але Віта звернулася до батька, йому стало її шкода і він допоміг їй розклеїти оголошення – самій їй було це не під силу, адже довелося клеїти за допомогою скотча".

Зйомки триватимуть

Про плани на майбутнє Ірина каже:

"У Віти вже немає права здаватися, адже стільки людей повірило в неї. Буде продовжувати знімати. Тобто, продовження серіалу про битву кота з куркою можливе. До речі, є багато людей, які критикують саме це відео. Можу відповісти, що жодна тварина під час цього не страждає. Кіт і курка насправді друзі".

Як з'ясувалося, раптова слава стала відволікати Віталіну від виконання домашніх завдань.

"Вона хоче знати, що їй пишуть. Річ у тім, що донька ще не так швидко читає. Лягає спати о 22:00".

Про свою сім'ю родину Ірина каже:

"Ми не творча інтелігенція, Віта у нас перша. Її батько – підприємець, я продавець-консультант. Щодо Віти, то придивляємося до неї і бачимо, що їй подобається робити зачіску мамі. А тепер подобається і блогерство".

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Ми спробували поспілкуватися і з тепер уже знаменитою дівчинкою. Але Віта обмежилася лише однією скромною відповіддю на наші запитання.

"Мені приємно, що люди дивляться мій канал", – сказала нам вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, як у Києві півень врятував життя горили зі столичного зоопарку.

Відео: Сьогодні

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