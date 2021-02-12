Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Мама дівчинки, відео якої "підірвало" інтернет: "Це непросто – стати відомою за одну ніч"

12 лютого, 18:27

Ігор Сєров Ігор Сєров

Ми розшукали дитину, що прославилася на півсвіту, канал якої з кумедними відео про тварин, набрав 26 тис. підписників за три дні

Блогерка-дитина, що стала знаменитою на всю Україну, та її мама в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіли "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їм зібрати вже понад 25 тис. підписників за короткий час.

З чого все почалося

Реклама

Все почалося з того, що в селі, яке адміністративно стало частиною Львова, люди помітили на стовпах незвичне оголошення. Дитячим почерком там було написано про прохання підписуватися на канал "Природа ТВ". "Там знімаю цікаві відео", – по-дитячому прорекламувала свій канал авторка оголошення.

Те саме оголошення, що прославило авторку на півсвіту

Оголошення помітила одна з дівчат, яка проходила повз. Вона сфотографувала і опублікувала фото в соцмережі. Миле звернення автора оголошення спрацювало на всі 100%, і українці почали підписуватися на канал. Спочатку 5 тис. людей, потім 10 тис ... Станом на 16.00 п'ятниці передплатників вже майже 26 тис. У своїх коментарях люди з України, Білорусі, Росії, Казахстану, Канади, Японії зізнаються, що їм дуже сподобалося, як авторка зняла, здавалося б звичайних домашніх тварин і птахів. Також написали, що саме такої "милоти" зараз бракує багатьом, пояснюючи тим самим успіх роликів.

На одному з відео у засніженому дворі пасуться курочки, викльовуючи зі снігу зерно. На іншому авторка посипає кота зерном, а курочка видзьобує зерна з шерсті кота. На відео виникає невелика бійка між "рудим" і куркою, у "битві" перемагає курка.

Скріншот одного з роликів

Ми розшукали і поспілкувалися з родиною юної зірки. Одне з перших, про що сказала мама дівчинки-блогерки – дитина не хоче, щоб фото було в ЗМІ.

"Ми не очікували такого, не очікували, що буде стільки підписників!", – емоційно розповідає мама дівчинки, Ірина Хімка.

Мама авторки відео

І продовжила: "Моїй доньці 10 років, її звуть Віта. Можу сказати, що така слава вже трохи обтяжує нас, батьків. Тепер ми повинні контролювати, з ким вона спілкується, на які коментарі відповідає. Це непросто – стати відомою за одну ніч".

Реклама

На наше запитання про те, як все почалося, Ірина розповіла:

"Все почалося у 2018 році. Віті тоді було 8 років та її старший брат допоміг їй створити канал. Створив на її прохання, показав, як публікувати відео. Тобто ініціатором була саме Віта. Річ у тім, що вона дуже любить тварин, тому і знімати їх їй сподобалося. Куди б не йшли, вона всюди любить знімати. Сама продумує, як і що зняти. Часом на курей вона вішає шпильки і брошки, любить їх так одягати і причісувати".

Як ми з'ясували, оголошення на стовпі, що теж прославилось, має не менш цікаву історію.

Про доньку Ірина каже так: "Якщо чесно, вчитися вона не дуже любить. Але разом з тим вона дуже любить фантазувати. За характером вона скромна дівчинка, не публічна. Першим її відео було, по-моєму, про курочок". " Ідею з оголошеннями я не схвалювала. Я тоді сказала, що реклама на стовпах не працює! Але Віта звернулася до батька, йому стало її шкода і він допоміг їй розклеїти оголошення – самій їй було це не під силу, адже довелося клеїти за допомогою скотча".

Зйомки триватимуть

Про плани на майбутнє Ірина каже:

"У Віти вже немає права здаватися, адже стільки людей повірило в неї. Буде продовжувати знімати. Тобто, продовження серіалу про битву кота з куркою можливе. До речі, є багато людей, які критикують саме це відео. Можу відповісти, що жодна тварина під час цього не страждає. Кіт і курка насправді друзі".

Як з'ясувалося, раптова слава стала відволікати Віталіну від виконання домашніх завдань.

"Вона хоче знати, що їй пишуть. Річ у тім, що донька ще не так швидко читає. Лягає спати о 22:00".

Про свою сім'ю родину Ірина каже:

"Ми не творча інтелігенція, Віта у нас перша. Її батько – підприємець, я продавець-консультант. Щодо Віти, то придивляємося до неї і бачимо, що їй подобається робити зачіску мамі. А тепер подобається і блогерство".

Реклама

Ми спробували поспілкуватися і з тепер уже знаменитою дівчинкою. Але Віта обмежилася лише однією скромною відповіддю на наші запитання.

"Мені приємно, що люди дивляться мій канал", – сказала нам вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, як у Києві півень врятував життя горили зі столичного зоопарку.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео тварини канал дівчинка блогер

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?
Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?Фінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти