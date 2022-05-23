Травневі зливи принесли у Маріуполь нові загрози

Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою

У Маріуполі сильні зливи. Фото: колаж "Сьогодні"

Захоплений Маріуполь атакувала негода. Дощі перетворили місто на Венецію. Забиті зливи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гніїння та трупної отрути по всьому місту.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою. У той же час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються лише формуванням "красивих фото" з вигаданим "життя покращилось".

"Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації. Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катострофічними", – наголосив Андрющенко.

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Маріуполь затопило дощами. Фото: Петро Андрющенко

З Маріуполя роблять гетто — радник мера про "нововведення" окупантів

Окупанти запровадили пропускний режим у захопленому Марупольському районі. Це створює незручності й для самих росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ведучим Євгенію Кисельову та Юлії Галушко у проєкті FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

"Навіщо пропускна система — ми поки що не розуміємо. Якби вона перекривала виїзд з Маріуполя чи в'їзд українським громадянам, було б зрозуміло. Але вона поширюється абсолютно на всіх, навіть росіяни скаржаться. Абсолютно незрозуміле відбувається, але ми скоро все побачимо і зрозуміємо, що це щось погане", — сказав він.

Андрющенко зазначив, що відбувається ротація російських військових, Маріуполь намагаються повністю відрізати.

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"Вчора ми побачили, що місто повністю закривають, виїхати з міста або потрапити до нього стає неможливо. Закриваються всі об'їзні дороги, путівці. Кадировці починають патрулювання. Ми стежимо за ротацією в точках фільтрації та на блокпостах — "ДНРівців" прибирають, ставлять більш серйозних військових. Явно спостерігаємо зміну режиму та посилену консервацію. Місто і раніше було схоже на гетто, то тепер вони точно роблять із нього гетто в найчистішому вигляді", — сказав він.

Пропускна система у Маріуполі

Тепер для в'їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Строк чинності пропуску – три дні, але він одноразовий, тобто скористатися ним можна лише один раз. Перепустку видає окупаційна комендатура в Мангуші та Виноградному в пунктах фільтрації. Однак черга на отримання перепустки вже розписана на кілька тижнів наперед.

Щоб виїхати з Маріуполя автомобілем, потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Документ видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

Для пересування Маріупольським районом без в'їзду в сам Маріуполь також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд із Мангуша до таких сіл, як Ялта чи Урзуф, без пропуску неможливий.

Навіть для того, щоб пересуватися по самому Маріуполю між адміністративними районами, також потрібна перепустка на авто.

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