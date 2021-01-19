МЗС підтвердив загибель двох українців через аварію суховантажу Arvin

Загибель двох українців в результаті аварії суховантажу Arvin біля берегів Туреччини підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, доля трьох українських моряків залишається невідомою. Шість врятованих (з них п'ять громадян України) виписані з лікарні.
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Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії російський суховантаж "Арвін". На затонулому судні знаходилися 10 українців і два іноземці. Поки відомо про трьох загиблих, з них – двоє українців.
Затонулий суховантаж Arvin був побудований в 1975 році. Клас судна – річка-море. Це дозволяє долати хвилю висотою до 3 метрів. А під час шторму за повідомленням турецьких рятувальників – хвилі піднялися вдвічі вище.
Коли почався шторм, судно зайшло сховатися від негоди недалеко від турецького порту Амасра. Моряки кинули якір і чекали, поки хвилі вляжуться. За свідченням врятованих моряків – корабель пішов на дно за 5 хвилин.
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