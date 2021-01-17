"Не розуміли, що відбувається": нові подробиці аварії суховантажу в Туреччині

Один ізврятованих після катастрофи біля берегів турецької провінції Айдин українських моряків суховантажу Arvin – одесит Владислав Затерка.

Реклама

Дівчина моряка розповіла, що відомо про нього та катастрофу на цей момент, передає "Суспільне".

Тетяна Царюк повідомила, що востаннє Владислав виходив з нею на зв'язок близько 11:00 17 січня – тоді він написав, що судно потрапило в шторм. Про катастрофу і порятунок екіпажу рідні моряків дізналися уже з інтернету.

"Декілька годин ми були у паніці та істериці. Не розуміли, що відбувається, з компанією зв'язатися було неможливо. Якось мама Влада зв'язалася, сказали, що зранку зателефонують. Інформації жодної не було. Ми своїми силами шукали", – поділилася дівчина.

Про те, що Владислав живий, рідні дізналися з відео телеканалу Euronews.

Реклама

"Відомо, що він живий. Щойно в інтернеті знайшли відео, на якому видно, як його проводили до карети швидкої допомоги. І саме він потрапив у камеру", – розповіла Царюк

В тренді На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українців

Вона додала, що на зв'язок з близькими Владислав досі не виходив, тому вони поки не знають подробиць події і коли він повернеться додому.

Водночас племінник ще одного врятованого моряка, Олександра Перкатого, пообіцяв прокоментувати ситуацію 18 січня, оскільки поки не має жодної інформації про свого дядька.

Нагадаємо, біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аваріїросійський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Раніше передавали, що двоє людей загинули, шістьох врятували, ще чотирьох продовжують шукати. Про громадянство загиблих нічого не сповіщали.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама