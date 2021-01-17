Із затонулого судна "Арвін" урятували п'ятьох українців: список імен

Посольство України в Туреччині оприлюднило імена врятованих українських моряків із затонулого судна "Арвін" у Twitter.
Це:
- Геннадій Кравченко;
- Владислав Затерка;
- Олександр Перкати;
- Віталій Мережко;
- Віталій Качнур.
Моряки перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров'я задовільний.
"Вдячні турецькій стороні за реакцію і допомогу!" – йдеться ще в одному повідомленні посольства України.
Через складні погодні умови для пошуку членів екіпажу Міністерство національної оборони Туреччини направило корабель ВМС на місце аварії.
- "Arvin" . https://t.co/faMruDUK7r— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021
Раніше повідомляли, що біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні перебували 10 українців і два іноземці. Попередньо сповіщали, що двоє людей загинули, шістьох урятували, ще чотирьох продовжують шукати. Про громадянство загиблих не повідомляли.
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