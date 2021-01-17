Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини України

Із затонулого судна "Арвін" урятували п'ятьох українців: список імен

17 січня, 18:39

Ольга Литвин Ольга Литвин

Туреччина надала нашим морякам необхідну медичну допомогу

Посольство України в Туреччині оприлюднило імена врятованих українських моряків із затонулого судна "Арвін" у Twitter.

Реклама

Це:

  • Геннадій Кравченко;
  • Владислав Затерка;
  • Олександр Перкати;
  • Віталій Мережко;
  • Віталій Качнур.

Моряки перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Реклама

"Вдячні турецькій стороні за реакцію і допомогу!" – йдеться ще в одному повідомленні посольства України.

Через складні погодні умови для пошуку членів екіпажу Міністерство національної оборони Туреччини направило корабель ВМС на місце аварії.

Раніше повідомляли, що біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і два іноземці. Попередньо сповіщали, що двоє людей загинули, шістьох урятували, ще чотирьох продовжують шукати. Про громадянство загиблих не повідомляли.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Туреччина аварія українці Чорне море суховантаж порятунок
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкіл
МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкілУкраїна
Що буде з курсом долара після закінчення локдауну
Що буде з курсом долара після закінчення локдаунуЕкономіка
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУУкраїна
Ще один програміст із України став доларовим мільярдером
Ще один програміст із України став доларовим мільярдеромЕкономіка
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську "газову камеру"Економіка
"Якщо клієнт захоче спілкуватися російською, то ніхто цього не забороняє" – інтерв'ю з мовним омбудсменомУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти