Українська
$ 28,05
34,01
  1. Последние новости Украины

С затонувшего судна "Арвин" спасли пятерых украинцев: список имен

17 января, 18:39

Ольга Литвин Ольга Литвин

Турция предоставила нашим морякам необходимую медицинскую помощь

Посольство Украины в Турции обнародовало имена спасенных украинских моряков с затонувшего судна "Арвин" в Twitter.

Реклама

Ими оказались:

  • Геннадий Кравченко;
  • Владислав Затерка;
  • Александр Перкаты;
  • Виталий Мережко;
  • Виталий Качнур.

Парни находятся в государственной больнице г. Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Реклама

"Благодарны Турецкой стороне за реакцию и помощь!" – говорится еще в одном сообщении посольства Украины.

Из-за сложных погодных условий с целью поиска членов экипажа Министерство национальной обороны Турции направило корабль ВМС на место аварии.

Ранее сообщали, что у берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверых продолжают искать. О гражданстве погибших не сообщается.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция крушение украинцы Черное море сухогруз спасение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школы
МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школыУкраина
Что будет с курсом доллара после окончания локдауна
Что будет с курсом доллара после окончания локдаунаЭкономика
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУУкраина
Еще один программист из Украины стал долларовым миллиардером
Еще один программист из Украины стал долларовым миллиардеромЭкономика
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую "газовую камеру"Экономика
"Если клиент захочет общаться на русском, то никто этого не запрещает" – интервью с языковым омбудсменомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять