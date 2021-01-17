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На затонувшем в Черном море сухогрузе было 10 украинцев

17 января, 16:11

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Четырех человек продолжают искать

На затонувшем в Черном море сухогрузе "Арвин" находились 10 украинцев и 2 иностранца, сообщает МИД Украины.

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Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверых продолжают искать. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Как сообщалось, судно пошло ко дну у берегов Турции около 13 часов в воскресенье. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

Украинские консулы отправились в порт Айдын для предоставления консульской помощи. Горячая линия: +90 539 550 98 98.

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СМИ сообщают, что сухогруз шел под российским флагом, но принадлежит украинской компании, зарегистрированной в Одессе.

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Турция моряки катастрофа Черное море сухогруз
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