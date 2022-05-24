Мільйони на медикаменти: як український бізнес допомагає лікарням під час війни

Розповідаємо, як великий український бізнес передає медикам найнеобхідніше під час воєнного стану

Як бізнес допомагає медикам / Фото: Колаж: Сьогодні,

Українські госпіталі та лікарні зараз як ніколи потребують медикаментів. На допомогу приходять волонтери та великий бізнес, які закуповують і передають для потреб медиків партії найнеобхідніших ліків та витратних матеріалів на мільйони гривень.

Так, завдяки благодійному внеску в розмірі 5 мільйонів гривень, який компанія "Київстар" перерахувала БФ "Твоя опора", вдалося закупити необхідні препарати та вироби медичного призначення для 12 лікарень у 8 областях України, а також двох інтернатів. Решта коштів пішли на реабілітацію трьох підопічних фонду, які були вимушені евакуюватися через воєнні дії.

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Компанія "Інтерпайп" теж не лишилася осторонь. Вона надала лікарням міста Дніпро та військовим Дніпропетровської області медикаментів та обладнання на суму понад 1,8 млн грн: препарати "штучної крові", антисептики, знеболювальні та інші медикаменти, перев'язувальні матеріали та медичні розхідники. За потреби надають і гуманітарну допомогу: засоби гігієни, постільну білизну, питну воду.

Компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського закупила для лікарень, які приймають людей та поранених бійців, на понад 50 мільйонів гривень антисептики, антибіотики, витратні матеріали, джгути та багато іншого. Крім того, компанія закупила для бійців 26 тисяч аптечок та медичних турнікетів.

IT-компанії України не відстають. Так, компанія EPAM передала понад 21 млн грн на користь благодійних організацій "Червоний Хрест України", "Лелека", Razom, "Крона" і Group 35. Зокрема, 10 млн гривень компанія виділила товариству "Червоний Хрест України" для забезпечення медичних потреб лікарень та потреб переселенців.

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Як відомо, компанія "Метінвест" вклала вже понад 1,2 млрд грн у допомогу Україні та українцям. Так, були закуплені понад 100 тис. бронежилетів для українських бійців, передали також автомобілі та пальне, дрони, рації, тепловізори та каски.

Також компанія розгорнула потужний гуманітарний фронт: проєкт "Рятуємо життя", створений спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, закупив понад 2,6 тис. тонн продуктів харчування для забезпечення українців та формування стратегічних харчових запасів у містах присутності.