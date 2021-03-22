Русский
$ 27,72
32,95
  1. Новини України

Мінцифра та Vodafone створять програми цифрової грамотності та готуватимуть спеціалістів нових цифрових професій

22 березня, 17:33

Актуально

Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству

Міністерство цифрової трансформації України та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства.

Домовились співпрацювати у таких напрямках:

  • Освіта — розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів із цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.
  • Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.
  • Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан заявила: "У рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта ми плануємо навчити шість мільйонів українців цифрової грамотності за три роки. Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети і відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян".

"Підписаний нами меморандум з Міністерством цифрової трансформації України пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення. Як лідер з інновацій ми не можемо залишатися осторонь процесів, що відбуваються у суспільстві. Тому вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та більш широкої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки", — коментує подію Ольга Дейнега, GR-директор Vodafone Україна.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

освіта інтернет Vodafone Міністерство цифрової трансформації
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидше
Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидшеНерухомість
Ранок після погромів: як зараз виглядає Банкова (фото, відео)
Ранок після погромів: як зараз виглядає Банкова (фото, відео)Україна
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти