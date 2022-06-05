Міноборони попросило українців допомогти ЗСУ: що потрібно зробити

Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, зараз захисникам потрібна інформація щодо 9 областей та Криму.
Про це говориться у Telegram-каналі МВС.
Деталі
"Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот Єворог! Кожне ваше повідомлення важливе", – йдеться у повідомленні.
Наразі ЗСУ дуже потрібна інформація в наступних областях:
- Харківській,
- Донецької,
- Луганській,
- Запорізький,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Чернігівська,
- Сумський,
- АР Крим.
У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис до чатбот https://t.me/evorog_bot.
На початку березня у Мінцифрі створили чатбот еВоріг, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта або його ворожу техніку.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні вранці, 4 червня, вкотре постраждав Корабельний район, є поранені та загиблі.