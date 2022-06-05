Міноборони попросило українців допомогти ЗСУ: що потрібно зробити

На початку березня в Мінцифрі створили чатбот еВоріг, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта

У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, зараз захисникам потрібна інформація щодо 9 областей та Криму.

Про це говориться у Telegram-каналі МВС.

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Деталі

"Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот Єворог! Кожне ваше повідомлення важливе", – йдеться у повідомленні.

Наразі ЗСУ дуже потрібна інформація в наступних областях:

Харківській,

Донецької,

Луганській,

Запорізький,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Чернігівська,

Сумський,

АР Крим.

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У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис до чатбот https://t.me/evorog_bot.

На початку березня у Мінцифрі створили чатбот еВоріг, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта або його ворожу техніку.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні вранці, 4 червня, вкотре постраждав Корабельний район, є поранені та загиблі.

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