Минобороны попросило украинцев помочь ВСУ: что нужно сделать

В начале марта в Минцифре создали чатбот еВорог, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта

В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ. Коллаж "Сегодня"

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что украинцы, которые передают данные об оккупантах, очень помогают Вооруженным силам, сейчас защитникам необходима информация по 9 областям и Крыму.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД.

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"Уже 100-й день войны мы приближаем Украину к победе. Спасибо каждому, кто присылает информацию об оккупантах в чатбот еВорог! Каждое ваше сообщение важно", – говорится в сообщении.

Сейчас ВСУ очень нужна информация в следующих областях:

Харьковской,

Донецкой,

Луганской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Черниговская,

Сумской,

АР Крым.

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В МВД просят всех, кто проживает в этих областях, или имеет там друзей или родных – присылать фото и видео, или хотя бы детальное текстовое описание в чатбот https://t.me/evorog_bot.

В начале марта в Минцифре создали чатбот еВорог, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром, 4 июня, в очередной раз пострадал Корабельный район, есть раненые и погибшие.

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