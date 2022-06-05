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Минобороны попросило украинцев помочь ВСУ: что нужно сделать

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5 июня, 02:07
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В начале марта в Минцифре создали чатбот еВорог, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта
В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ. Коллаж "Сегодня"
В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ. Коллаж "Сегодня"

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что украинцы, которые передают данные об оккупантах, очень помогают Вооруженным силам, сейчас защитникам необходима информация по 9 областям и Крыму.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД.

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"Уже 100-й день войны мы приближаем Украину к победе. Спасибо каждому, кто присылает информацию об оккупантах в чатбот еВорог! Каждое ваше сообщение важно", – говорится в сообщении.

Сейчас ВСУ очень нужна информация в следующих областях:

  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Черниговская,
  • Сумской,
  • АР Крым.

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В МВД просят всех, кто проживает в этих областях, или имеет там друзей или родных – присылать фото и видео, или хотя бы детальное текстовое описание в чатбот https://t.me/evorog_bot.

В начале марта в Минцифре создали чатбот еВорог, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром, 4 июня, в очередной раз пострадал Корабельный район, есть раненые и погибшие.

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