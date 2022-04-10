Багато опадів: якою буде погода в Україні 10 квітня

У західних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+5 градусів

В Україні очікуються опади / Фото: колаж: "Сегодня"

Погода в Україні в неділю, 10 квітня, буде багатою на опади у вигляді дощу. Температура повітря в різних регіонах коливатиметься від морозу до 24 ° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

10 квітня у західних , північних областях та у більшості центральних областей України погода очікується холодною. Температура повітря тут буде завтра вдень лише +7...+12 градусів.

При цьому в західних областях уночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+5 градусів, а у Карпатах місцями – 0...-2 градуси морозу.

В східних та південних областях, у Полтавській області, у Дніпрі та Кропивницькому 10 квітня очікується тепла погода. Повітря прогріється до позначки +12...+18 градусів, а місцями до +19...+22 градусів.

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Водночас дощі очікуються у центральних та північних областях, а місцями у західних регіонах та окремих районах Одеської області.

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