Мій друг. Посольство США привітало українців з Днем Незалежності піснею (відео)

Напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США у Києві заспівали вітальну пісню.
Про це повідомляє пресслужба посольства в Twitter.
"З наближенням Дня Незалежності України українські та американські працівники Посольства заспівали пісню Kozak System "Мій друг" на честь дружби між народом України та США. США рішуче підтримують Україну – її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання", - йдеться у повідомленні.
Репетиція параду до Дня Незалежності – пряма трансляція
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У відеоролику співають дипломати, а на кадрах з'являються найбільш знакові події співпраці України та США – там спільні військові навчання. А такоож можна побачити українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий прапор.
Що заплановано на День Незалежності
У теперішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більш ніж 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.
Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":
- кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
- військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
- курсанти Національної академії;
- зведений оркестр.
Раніше ми повідомляли:
- що військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.
- до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.