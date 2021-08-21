Мій друг. Посольство США привітало українців з Днем Незалежності піснею (відео)

До 30-ї річниці незалежності заспівали не лише американські дипломати, а і українські

Поки дипломати співали, на відео показали українську столицю і навчання НАТО / Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США у Києві заспівали вітальну пісню.

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Про це повідомляє пресслужба посольства в Twitter.

"З наближенням Дня Незалежності України українські та американські працівники Посольства заспівали пісню Kozak System "Мій друг" на честь дружби між народом України та США. США рішуче підтримують Україну – її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання", - йдеться у повідомленні.

У відеоролику співають дипломати, а на кадрах з'являються найбільш знакові події співпраці України та США – там спільні військові навчання. А такоож можна побачити українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий прапор.

Що заплановано на День Незалежності

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У теперішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більш ніж 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

кінологічний підрозділ зі службовими собаками;

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";

курсанти Національної академії;

зведений оркестр.

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