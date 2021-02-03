На броньовику – як на легковику: що вміє робити "Дозор-Б" (відео)

Вона захищає від стрілецької зброї та протипіхотних мін. Їй не страшні хімічні атаки та стрімкі терикони. Спроєктована в Харкові, виготовлена у Львові – все це унікальна бронемашина "Дозор-Б".

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Тестдрайв українського військового позашляховика провів кореспондент новин "Сьогодні" Мирослав Откович.

Якщо їдеш за кермом, складається враження, що це просто цивільна машина. Нема відчуття, що автівка важка, хоча вона й важить 8 тонн. Така вага машини виправдана. Броньовий корпус забезпечує захист екіпажу, десанту і внутрішнього обладнання від стрілецької зброї та протипіхотних мін. На випадок хімічної атаки "Дозор" облаштований кондиціонером із потужними фільтрами. Вікна невеликі, панорамного люку нема, але це ж безпека. Довкола броня.

Місце водія "Дозора" – як у звичайній автівці. А от решта устаткування – зовсім інша. Панель приладів командира екіпажу вражає одним лише набором бойових кнопок – управління димовою установкою, вмикання живлення башти, навігації, системи постановки завіси.

Бойова машина чітко розділена по секторах: спереду водій і командир, ззаду – шестеро десантників.

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З моменту створення броньовика минуло вже п’ять років. За весь час війни на Донбасі виготовили лише десять машин . А торік влітку "Дозор-Б" офіційно взяли на озброєння. Втім, державного замовлення немає досі. Аби зрозуміти причину такої затримки, ми їдемо до Харкова. Саме тут в конструкторському бюро імені Олександра Морозова створили перше креслення машини.

За цей час "Дозор-Б" пройшов декілька державних випробувань. А конструктори, на вимогу Міністерства оборони, врахували десятки зауважень. Нині перед ними поставили ще одне завдання.

Начальник відділу КБ імені О. Морозова Олександр Шаповалов показує загальне креслення "Дозору", з чого починається обличчя машини. За його словами, наразі основне завдання для бронеавтомобіля – забезпечити, щоб він плавав.

Нині в цеху КБ Морозова робота кипить. Уже за місяць останнє кваліфікаційне випробування. Спеціальними приладами окремі деталі перевіряють на міцність і надійність. Довкола працюють токарні верстати, ріжуть та зварюють листи металу. Перемога близько. Він таки попливе – переконують харківські конструктори. Ще трохи і єдине, чого не зможе "Дозор", то це літати.

Генеральний конструктор ХКБМ Володимир Жадан розповідає:

"На сьогодні ми проводимо кваліфікацію виробництва, виготовляємо за свої кошти зразок для кваліфікаційних випробувань. Після того як ми закінчуємо кваліфікаційні випробування, ми отримуємо кваліфікацію як виробника "Дозору Б", і після цього Міноборони може з нами укласти контракт. У лютому ми плануємо закінчити ці роботи".

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Далі – справа за Міністерством оборони. У Львові та Харкові чекають на затвердження державного замовлення. Куди і як розподілити гроші, зараз вирішують генерали.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, про запуск "Дозора-Б" у серійне виробництво казали ще у січні-2016. Постачати його збиралися не тільки для української, а й для іноземних армій. На Львівському бронетанковому заводі запевняли – якість не поступається закордонним аналогам, а ціна вдвічі менша – 250 тисяч доларів.

У січні-2018 РНБО затвердила основні показники державного оборонного замовлення, Мінборони уклало контракт на поставку 10 бронеавтомобілів "Дозор-Б".

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