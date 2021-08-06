На Донбасі погода-"вогонь", а на заході – кайф: синоптик дала прогноз на вихідні

Наталка Діденко попередила, що в Україну знову повертається спека – після вихідних стовпчики термометрів поповзуть вгору

Українців знову чекає спека, але жителям деяких областей пощастить з прохолодою / Фото: Сьогодні

В останні дні негода накоїла чимало лиха, але на вихідних буде майже без опадів – мокро буде в основному вночі. Температура повітря без особливих змін – Україну навпіл розділить похолодання і спека.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

7-8 серпня у більшості областей України очікується протягом дня 25-30 градусів.

На сході і південному сході до +33 (згідно з даними Укргідрометцентру, на Донбасі до +34), в західних областях 23-26 градусів. Але в неділю потеплішає і на заході.

Дощі істотні в більшості областей України малоймовірні. Тільки в нічні години будуть випадати грозові дощі на Лівобережжі України. Але вкрай нерівномірно.

Чого чекати на вихідних у Києві

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У столиці субота і неділя пройдуть без дощів.

7 серпня температура повітря буде комфортнішою, близько 25 градусів, а у неділю вже стрибне до +29.

В Україну повертається спека?

Діденко зазначає, що з понеділка очікується підвищення температури повітря. Судячи по діаграмі, чекаємо 30-градусну спеку.

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви";

в Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом в сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки;

тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.