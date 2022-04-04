На держоргани України здійснюється нова кібератака

Урядова команда реагування попереджає про поширення серед державних органів небезпечних електронних листів на тему "Інформація щодо воєнних злочинців РФ"

Хакери знову роблять кібератаки в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисники здійснили нову кібератаку на державні органи України. Вони знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні.

Про це повідомляють Держспецзв'язку.

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо воєнних злочинців РФ".

Електронний лист містить HTML-файл "Воєнні злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar".

Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви.

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"Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon)" – додали Держспецзв'язку.

Окупанти хотіли знищити одразу весь кіберзахист України в ніч вторгнення – СБУ

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації виявлено та нейтралізовано понад 120 кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

"Найбільша їхня кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", – заявив він.

Як зазначається, в СБУ знешкодили спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України або використати їх для поширення пропаганди. Крім цього, вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займалися спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", – повідомив речник.

Нагадаємо, українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.

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