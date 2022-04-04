На держоргани України здійснюється нова кібератака

Зловмисники здійснили нову кібератаку на державні органи України. Вони знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні.
Про це повідомляють Держспецзв'язку.
Деталі
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо воєнних злочинців РФ".
Далі по темі
Електронний лист містить HTML-файл "Воєнні злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar".
Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви.
"Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon)" – додали Держспецзв'язку.
Окупанти хотіли знищити одразу весь кіберзахист України в ніч вторгнення – СБУ
З початку повномасштабної агресії Російської Федерації виявлено та нейтралізовано понад 120 кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.
"Найбільша їхня кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", – заявив він.
Як зазначається, в СБУ знешкодили спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України або використати їх для поширення пропаганди. Крім цього, вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.
"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займалися спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", – повідомив речник.
Нагадаємо, українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.