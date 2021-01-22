На каналі "Україна" стартує новий сезон ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 22 січня, о 21:00, на каналі "Україна" стартує новий сезон соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", в першому випуску якого обговорюватимуть тему тарифів на газ.
У студії ток-шоу будуть з'ясовувати, чому громадяни України отримали такі високі платіжки і що зробити, щоб зменшити тарифи на газ. А також піднімуть тему, чому виникла пожежа в будинку для літніх людей в Харкові, і хто понесе відповідальність за загибель 15 людей.
Гості програми:
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;
Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України;
Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України;
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційні Платформа – За Життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);
Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;
Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.
Дивіться новий сезон "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк