На каналі "Україна" стартує новий сезон ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

У студії ток-шоу будуть з'ясовувати, чому громадяни України отримали такі високі платіжки

Сьогодні, 22 січня, о 21:00, на каналі "Україна" стартує новий сезон соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", в першому випуску якого обговорюватимуть тему тарифів на газ.

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У студії ток-шоу будуть з'ясовувати, чому громадяни України отримали такі високі платіжки і що зробити, щоб зменшити тарифи на газ. А також піднімуть тему, чому виникла пожежа в будинку для літніх людей в Харкові, і хто понесе відповідальність за загибель 15 людей.

Гості програми:

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;

Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України;

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Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України;

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Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційні Платформа – За Життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);

Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

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Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Дивіться новий сезон "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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