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На Медведчука натиснули? Експерт сказав, як перевірити, чи каже правду кум Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 травня, 14:02
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Доктор політичних наук пояснив, що робити зі справою Порошенка
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Про свідчення Віктора Медведчука проти Петра Порошенка казатимуть, що він дав їх під тиском, вважає Ігор Петренко, доктор політичних наук, доцент кафедри філософського факультету Київського університету ім. Шевченка. Про це він сказав провідним Людмилі Добровольській та Василеві Пехньо в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Україна 24".

"Кажуть, що на Медведчука натиснули, він дав якісь свідчення. Але є фактаж. І є дані з реального світу. Я просто нагадаю, що свого часу щодо ситуації з вугіллям із ПАР виступав Арсеній Яценюк. Він розповідав, що є систематичний тиск на уряд, щоб вони відмовилися від цього (вугілля з ПАР), і фактично єдиною альтернативою, яка була, залишалося реалізовувати якісь схеми закупівлі вугілля з ЛНР\ДНР. А на чиє фінансування йшли кошти? На фінансування вчителів, шахтарів – але хто міг контролювати цей процес?" – сказав він.

За словами Петренка, без відома найвищого керівництва неможливо було б провернути схеми з нафтопродуктами.

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"Те саме стосується історії з нафтопродуктами. Не можна було вилучити з державної власності нічого, якщо на те не було волі вищого керівництва країни. Ірина Геращенко на одному з ток-шоу, соратниця Порошенка, розповідала, що якщо в державі існує якась схема , то вона не може існувати без дозволу вищого керівництва. Ось зараз ми відповідно бачимо нові факти та нові думки", — сказав він.

Експерт наголосив, що необхідно якнайшвидше довести цю справу до завершення.

"Особливо на тлі війни, вторгнення Російської Федерації, ту роль, яку відіграють ЛНР і ДНР, все це — відкрита рана. І тут мають бути відповідні судові рішення. Треба поставити крапку в цій справі. Щоб будь-кому, хто думатиме про подібні речі, було відповідно не можна так робити і так працювати. Це великий цинізм. Говорили одне, а робили зовсім інакше", — сказав він.

Показання Медведчука

Затриманий депутат Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Затриманий депутат запевняє, що питаннями трубопроводу займався на прохання Порошенка. І в результаті за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено у його викуп – до 42 млн доларів. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачування дизеля через магістраль припинилося.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – ватажків бойовиків.

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