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СЬОГОДНІ Новини України

На в'їзді в Україну сотні авто застрягли в чергах – що відомо

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 14:41
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На кордоні Польщі та України зібралося багато машин, вони застрягли у чергах на трьох КПП – подробиці
На українському кордоні великі черги з машин
На українському кордоні великі черги з машин / Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні з Польщею утворилися величезні черги з авто, вони очікують на в'їзд в Україну. Найбільше авто чекають на в'їзд у "Краківці" – там зібралося 270 машин.

Про це "Супільному" повідомили у пресслужбі сьомого прикордонного загону.

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Понад 100 авто чекає на в'їзд у пункті пропуску "Шегині".

"Станом на 12 годину на "Краківці" очікують на в'їзд 130 легкових авто, 140 вантажівок та 3 автобуси. У "Шегинях" очікують на в'їзд 120 легкових авто та 5 автобусів. Ще 30 автомобілів очікують на в'їзд на пункті пропуску "Грушів", – повідомили прикордонники.

Правила в'їзду до України під час пандемії

За даними МЗС, українці та іноземці можуть безперешкодно перетинати кордон України за наявності сертифікату про повний курс вакцинації. Для цього підійдуть лише вакцини, включені до переліку дозволених ВООЗ. Якщо сертифіката немає, підійдуть і довідки і про першу дозу щеплення.

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В іншому випадку приїжджим до країни доведеться встановити та активувати додаток "Вдома" та пройти 10-денну самоізоляцію.

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