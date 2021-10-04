На Волині п'яна компанія побила ветерана АТО (відео)

Інцидент стався біля громадської зупинки. На місце викликали швидку допомогу та поліцію.

На Волині побили ветерана АТО. Фото: колаж "Сегодня".

У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО. Подія трапилася біля громадської зупинки.

Відповідні кадри з місця опублікувала очевидиця Іванна Улітовська ву Facebook-групі "Торчин SOS".

Деталі події

За словами жінки, чоловік чекав на зупинці маршрутку і розмовляв по телефону. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "приставати". Очевидиця зазначила, що всі вони були у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік попросив компанію відійти від нього, але у відповідь на нього накинулися, і внаслідок цього він отримав тілесні ушкодження. Очевидиця Іванна повідомила, що на місце події викликали поліцію та швидку допомогу.

"Поліція приїхала і пообіцяла, звичайно, розібратися в цій ситуації, але обурення просто не має меж... Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато чи син, або донька... З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли познайомитися, але це мужня людина, яка вистояла. Не знаю чим далі закінчиться вся ця ситуація, але хочу щоб ви всі знали наших місцевих "героїв" в обличчя", – написала жінка.

На ветерана АТО напали біля зупинки. Фото: Facebook/Іванна Улітовська.

Нетвереза компанія чоловіків напала на ветерана АТО. Фото: Facebook / Іванна Улітовська.

Що кажуть очевидці

У коментарях під публікацією пишуть, що на бійця АТО напала компанія ромів. Очевидці стверджують, що військовослужбовець не писав на них заяву, оскільки "дуже хотів додому", тому він поїхав на маршрутці.

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