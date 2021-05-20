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Набридливі дощі закінчаться – в Україну ненадовго прийде літо

20 травня, 14:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найближчими днями всю країну порадує сонячна погода, але потім повернуться грози і поривчастий вітер

Набридлі українцям холодні зливи і сильний вітер скоро закінчаться – їх почав витісняти антициклон "Весна". Завтра, 21 травня, в більшості областей країни обійдеться без опадів. Локальні грозові дощі можуть пройти лише на заході, у Вінницькій і Одеській областях. 22 травня сонце світитиме вже по всій Україні, а погода стане літньою.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря в п'ятницю, 21 травня, буде помірною – вдень 15-20 градусів тепла, на південному сході до 20-24 градусів. У Києві п'ятниця буде сонячною, без дощу. Вночі очікується 10 градусів тепла, вдень – 18-19 градусів.

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"Субота подарує всім українцям сонячну і порівняно теплу погоду. А ось в неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України, крім Дніпропетровської області, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами і поривчастий вітер. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце і 23-29 градусів", – розповіла синоптик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно по Україні пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А у Львівській області через сильні зливи затопило місто:

Відео: Сьогодні

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