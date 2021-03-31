За що ми платимо: на штрафи за паркування в Києві купують гранітний кар'єр

Ми порахували, скільки на примусовій евакуації заробляють Київ і приватні компанії

Наевакуювали? Соцмережі сміються над новиною про те, що власники компанії, яка займається примусовою евакуацією автомобілів в Києві, – Автосос-Сервіс – нещодавно купили Бехівський спеціалізований кар'єр у Житомирській області.

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Жарти в сторону. Ми вирішили перевірити, чи реально заробити на евакуатори на цілий кар'єр? Виходить, цілком реально – якщо купувати вскладчину. А в конкретному випадку Автосос-Сервісу, напевно, знадобилося б брати кредит в банку. Але отримати кредит тут не проблема.

Проста арифметика

Повідомляється, що сума операції за Бехівський кар'єр – 90,7 млн грн. Взагалі-то дорогувато. Є, наприклад, відмінний кар'єр у Вознесенську за 400 тис. дол. Тобто за 11 млн. Ну, ОК. Нехай буде 90,7.

Бехівський спеціалізований кар'єр на Житомирщині. Фото: bgk2006.com

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Друге запитання – скільки заробляють евакуаторники в Києві? Це можна підрахувати, виходячи з платіжок, які виписуються водіям потрапили на штрафпарковку автомобілів.

Штраф складається з трьох частин:

Штраф за порушення правил дорожнього руху – 260-510 грн – ця сума йде до бюджету Києва. Послуги штрафпарковки – 144 грн на добу. Зазвичай, водій платить за дві доби – ввечері евакуювали, наступного дня він забрав. Ця сума йде до "скарбнички" МВС. Точніше, Головному управлінню Нацполіції Києва. Послуги евакуатора – 1270 грн. Ця сума йде "на кишеню" службам евакуації, які уклали договір з КМДА. Їх 6, у тому числі Автосос-Сервіс.

Йдемо далі: в Києві за 2020 рік евакуювали 50 000 автомобілів. Це якщо вірити даним Віталія Кличка. Виходить, на евакуації хтось торік заробив 63,5 млн грн. За три місяці 2021 – ще 15-16 млн.

У сумі всього близько 80 млн, тобто на десятку менше ціни Бехівського кар'єра. Щоправда, коректніше було б ділити загальну суму на 6, оскільки Автосос-Сервіс – це 1 з 6 компаній, які займаються примусовою евакуацією. У цій компанії від евакуації може бути 10 млн, а ось вскладчину евакуаторники цілком могли б собі дозволити кар'єр. До речі, евакуацією адже активно займаються в Києві ще з літа 2019.

Але рахувати можна і по-іншому. Так, за даними ТСН, щодня на один тільки штрафмайданчик на вулиці Набережно-Хрещатицькій надходить по 200 автомобілів. При цьому в Києві два штрафмайданчики.

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Припустимо, на день 400 авто. Тоді частка Автосос-Сервісу – 67 авто на день або 84 тис. грн. За 1000 днів можна заробити на кар'єр. З огляду на те, наскільки це стабільний і прогнозований дохід, легко отримати кредит.

Чому це обурливо?

За словами Кличка, місто Київ 2020 року отримало від евакуації 20 млн грн. Це втричі менше, ніж за той же період заробили приватні евакуаторники.

Паркуватися в недозволеному місці погано. Але незрозуміло, чому порушники повинні годувати приватні компанії?

Ціна в 1270 грн за евакуацію не є обґрунтованою. Максимальна відстань, на яку переганяють машини, – 10 км, де-факто вона в середньому набагато менша, іноді менша кілометра. Середній цінник евакуатора в Києві на 10 км – 870 грн, можна знайти і дешевше.

Реклама Вже були випадки, коли авто ронили з евакуаторів. Фото: Київ Оперативний

Виходить, порушники "скинулися" не на благоустрій столиці. У центрі столиці запаркуватися просто ніде. Ось і відвозять звідти на штрафпарковки по 200 машин на день. Гроші від штрафів можна було б направити на будівництво підземних паркінгів у центрі Києва. Такий проєкт розроблений ще 15 років тому. Але гроші підуть на те, щоб хтось купив собі кар'єр під Житомиром.

Звичайно, це обурливо! Легко повірити, що київська влада, яка затвердила шалені ціни за евакуацію, перебуває в змові з компаніями-евакуаторниками.

До речі, судячи зі звітності Бехівського кар'єра, так само швидко відбити його придбання, як евакуатори, не вийде. 2019-го Бехівський кар'єр показав прибуток всього близько 100 000 грн за рік. Складне виробництво, великі поточні витрати. Це вам не машини на штрафпарковку тягати.

Раніше ми писали, що в Києві на вулицях працюють нові евакуатори з Туреччини. При цьому мерія Києва хоче підвищити вартість паркування в центрі Києва в десятки разів і випустити на вулицю цілу армію інспекторів, які виписуватимуть штрафи.

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