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Покарають за насильство над тваринами: Зеленський підписав закон

7 серпня 2021 13:12

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Тепер шкуродерів можна буде притягнути до кримінальної відповідальності

Підписаний президентом закон №2351 приструнить не тільки садистів, але також жебраків і вуличних фотографів. Колаж "Сьогодні"

Підписаний президентом закон №2351 приструнить не тільки садистів, але також жебраків і вуличних фотографів. Колаж "Сьогодні"

В Україні нарешті стався прорив в області законодавства щодо захисту тварин від жорстокості та охорони дикої природи. 6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2351 про введення в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин.

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Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради. Уточнюється, що закон повернули до парламенту за підписом глави держави.

Серед іншого, документ передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу щодо захисту тварин від жорстокого поводження, пов'язаних з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин (Україна ратифікувала конвенцію ще 2013 року).

Закон вносить 80 змін і доповнень щодо захисту тварин від жорстокого поводження і з охорони дикої природи до 10 чинних законів України.

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Тепер офіційно вводиться заборона на вбивство або жорстоке поводження з домашніми та безпритульними тваринами. Також передбачається покарання за негуманне дресирування і пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

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Крім того, заборонено використовувати тварин в рекламі розваг і громадського харчування, для фотосесій (за винятком зоопарків, дельфінаріїв і цирків), утримувати хижих або рідкісних тварин вдома. Нарешті, закон передбачає введення відповідальності за контрабанду рідкісних видів тварин і багато іншого.

Що ще заборонили

  • Евтаназію безпритульних тварин.
  • Виготовляти фуа-гра.
  • Жебрацтво з використанням тварин.
  • Організовувати напад однієї тварини на іншого при тестуванні. Таким чином знищена ще одна хитрість для проведення собачих боїв.
  • Дарувати домашніх тварин як нагороди, премії, призи.
  • Залишати тварину в закритому салоні автомобіля при температурі від -5 і вище +25 градусів Цельсія.
  • Замуровувати тварин в підвальних приміщеннях.

Згідно з документом, за жорстоке поводження з тваринами з 14 років людину можна притягнути до адміністративної, а з 16 років – до кримінальної відповідальності. Постраждалу тварину конфіскують, а його власника позбавлять прав на утримання тварин на п'ять років.

Нарівні з Національною поліцією закон надав можливість складати протоколи за ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) Адміністративного кодексу України громадським екологічним інспекторам. Органи місцевого самоврядування також отримали право приймати рішення щодо захисту тварин від жорстокого поводження.

Раніше ми писали про те, що знаменитому українському велогонщикові Ярославу Поповичу, який проживає в Італії, довелося приспати свого собаку породи німецька вівчарка. Пес прожив у Поповича 13 років.

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А 30 червня рятувальникам в Києві довелося діставати з машини таксі змію, яка втекла з домашнього тераріуму і сховалася під днищем машини.

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