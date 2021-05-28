Напруга на кордоні і тиск на владу – чому Слов'янськ знову під контролем військових

Михайло Подоляк пояснив "Сьогодні", чому президент передав місто в управління Військово-цивільної адміністрації

Володимир Зеленський підписав указ про створення в місті Слов'янськ Донецької області Військово-цивільної адміністрації (ВЦА). Виконання указу покладено на керівника Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Павла Кириленка і командувача Об'єднаними силами Сергія Наєва. Сайт "Сьогодні" дізнався, чому глава держави прийняв таке рішення.

Всьому виною конфлікт у місцевій владі

Реклама

Основною причиною став тривалий конфлікт між мером Слов'янська і депутатською більшістю місцевої міськради. Зокрема, депутатами з фракцій "Опозиційною платформи – За життя" (14 депутатів, ОТЗЖ), "Партії миру і розвитку" (5, ПаМіР) і "Нашого краю" (3, НК). Про це заявив глава Донецької ОДА Кириленко.

Водночас, радник голови офісу президента Михайло Подоляк повідомив "Сьогодні":

"У причинах критичної ситуації з роботою структур місцевої влади в Слов'янську ще треба розібратися. А президенту було необхідно терміново забезпечити нормальну роботу всіх структур влади в місті. Не може сприйматися як норма, що в місті місяцями не приймається бюджет. А мер міста змушений звертатися до центральної влади за допомогою і захистом від абсолютно деструктивного тиску на міську владу".

Жителям інших міст Донбасу турбуватися не варто

Другою причиною, що спонукала президента підписати указ, мабуть, є ескалація військового конфлікту з Росією. А також небезпека збільшення сепаратистських настроїв у місті і диверсійно-підривної діяльності з боку противника.

Реклама

"Слов'янськ – розташований неподалік від лінії зіткнення. Проросійські настрої там все ще досить сильні", – відзначає політолог Володимир Фесенко.

У 2014 році Слов'янськ був першим містом, який захопили російські диверсійні групи. Через три місяці 5 липня 2014 місто було звільнено.



Раніше в інтерв'ю "Сьогодні", говорячи про скупчення російських військ на українських кордонах, ексглава РНБО Степан Гавриш підкреслив: "Україні варто сподіватися на краще, але готуватися до гіршого". Простіше кажучи, необхідно прагнути вирішити питання з Росією дипломатичним шляхом. Але, бути готовими до війни.

"Необхідно ввести воєнний стан на прифронтових територіях для захисту від шпигунів і диверсантів. Тим паче там уже давно працюють між цивільними та військовими адміністрації", – сказав Гавриш.

Мабуть, розуміє необхідність "перестрахуватися" і влада. Вводити військовий стан в підконтрольних Україні містах і селах Донбасу вона не готова. Але, запобіжні заходи все ж здійснює.

Втім, в коментарі "Сьогодні" Михайло Подоляк поспішив заспокоїти жителів інших регіонів Донбасу:

"Навряд чи потрібно прямо зараз говорити про аналогічні рішеннях для інших населених пунктів або районів Донбасу. Якщо інтереси і права громадян забезпечуються без таких рішень, то, відповідно, немає і потреби в таких рішеннях".

Раніше, як повідомляє "Сьогодні", президент Зеленський зустрівся з Остапом Ступкою та Ольгою Сумською. Глава держави виступив з ідеєю об'єднати державні кіностудії в єдиний комплекс.

Реклама

Також президент Зеленський написав в Twitter про сьомі роковини боїв за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні. "Ми щодня боремося за наших людей, території і мир. Це складно, але потрібно. Україні, Європі, світу", – написав глава держави.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією