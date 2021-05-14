Наземна операція Ізраїлю і зупинка виробництва AstraZeneca – головні новини за ніч

Останні новини з сектору Гази, чому зупинили виробництво AstraZeneca у Бразилії, Росія і кібертака на нафтопровід США – та інші важливі події

США вважають владу Росії не причетною до кібератаки на нафтопровід, у Бразилії призупинять виробництво вакцини AstraZeneca, а Ізраїль почав наземну операцію в секторі Гази. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Зупинка виробництва вакцини AstraZeneca

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Бразильський біомедичний інститут Fiocruz в найближчий тиждень буде призупиняти виробництвовакцини AstraZeneca в певні дні через брак інгредієнтів.

Наземна операція у секторі Гази

Ізраїльська армія почала наземну операціюпроти сектору Гази, за непідтвердженими даними, ізраїльські війська вже увійшли в місто.

Скасування масок у США

Жителям США, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу, дозволили не носити маскиі не дотримуватися соціальної дистанції.

НАТО про цілі Росії в Криму

Після окупації Криму Росія стала ключовою проблемою для Північноатлантичного Альянсу в Чорноморському регіоні, тепер вона намагається за допомогою українського півострова поширити свій військовий впливна Середземне море і Північну Африку, вважають у НАТО.

Держдеп про розслідування щодо COVID

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Сполучені Штати не задоволені результатамирозслідування походження коронавірусної інфекції, проведеного експертами ВООЗ, і наполягають на його продовженні.

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