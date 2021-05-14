Наземна операція Ізраїлю і зупинка виробництва AstraZeneca – головні новини за ніч

США вважають владу Росії не причетною до кібератаки на нафтопровід, у Бразилії призупинять виробництво вакцини AstraZeneca, а Ізраїль почав наземну операцію в секторі Гази. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.
Зупинка виробництва вакцини AstraZeneca
Бразильський біомедичний інститут Fiocruz в найближчий тиждень буде призупиняти виробництвовакцини AstraZeneca в певні дні через брак інгредієнтів.
Наземна операція у секторі Гази
Ізраїльська армія почала наземну операціюпроти сектору Гази, за непідтвердженими даними, ізраїльські війська вже увійшли в місто.
Скасування масок у США
Жителям США, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу, дозволили не носити маскиі не дотримуватися соціальної дистанції.
В трендіПомилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом
НАТО про цілі Росії в Криму
Після окупації Криму Росія стала ключовою проблемою для Північноатлантичного Альянсу в Чорноморському регіоні, тепер вона намагається за допомогою українського півострова поширити свій військовий впливна Середземне море і Північну Африку, вважають у НАТО.
Держдеп про розслідування щодо COVID
Сполучені Штати не задоволені результатамирозслідування походження коронавірусної інфекції, проведеного експертами ВООЗ, і наполягають на його продовженні.
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