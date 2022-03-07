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Не пропрацював і дня. У Херсоні знову немає зв'язку та інтернету від "Київстару"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 березня, 06:32
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Причина чергового відключення мобільного зв'язку наразі невідома
У Херсоні знову проблеми із мобільним зв'язком.
У Херсоні знову проблеми із мобільним зв'язком. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні вранці 7 березня знову зник мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару". Причина перебою зі зв'язком поки що невідома.

Про це повідомляє видання "Главред".

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Лише учора представник компанії Ірина Леліченко повідомила, що зв'язок на території Херсона відновили. Це було утретє, коли мешканців міста намагалися залишити без мобільного зв'язку.

"Місто Херсон знову з мобільним зв'язком. Телефонуйте родичам та друзям, які там залишилися. Вже втретє з початку військових дій з боку Росії ремонтно-аварійні бригади мало не під кулями змінюють пошкоджені ділянки кабелю на Херсонському напрямку. Херсонці, тримайтеся!", – написала Леліченко.

Також 6 березня зв'язок у місті відновив мобільний оператор Vodafone.

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Мобільного зв'язку немає в Енергодарі

Станом на 6 березня, в Енергодарі н е працював мобільний оператор Vodafone. Також є проблема з роботою інтернет-провайдерів.

За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах.

"Причини відсутності мобільного зв'язку намагаємось з'ясувати ", – написав мер міста Дмитро Орлов.

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