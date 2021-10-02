Недитячі розваги: зловмисники поширювали наркотики під виглядом іграшок

Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок. Вони облаштували лабораторію для виготовлення сильнодіючого психотропу і його фасування для подальшої реалізації.
Про це пише прес-центр Держприкордонслужби України.
Злочинці підшукували покупців і продавали психотропні речовини через інтернет. Оперативникам Держприкордонслужби вдалося задокументувати факт контрабанди понад 1 кг метамфетаміну в дитячих іграшках в Австралію.
Правоохоронці вилучили в місцях проживання фігурантів засоби та приладдя для виготовлення метамфетаміну, близько 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кілограмів прекурсорів.
Найближчим часом в суді буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів справи.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
У яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецька.
Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.
Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.