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Недитячі розваги: зловмисники поширювали наркотики під виглядом іграшок

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 11:54
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Злочинна група здійснювала виготовлення і масштабну реалізацію метамфетаміну в Україні та за її межами
Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок
Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Одеської області поширювали метамфетамін під виглядом дитячих іграшок. Вони облаштували лабораторію для виготовлення сильнодіючого психотропу і його фасування для подальшої реалізації.

Про це пише прес-центр Держприкордонслужби України.

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Злочинці підшукували покупців і продавали психотропні речовини через інтернет. Оперативникам Держприкордонслужби вдалося задокументувати факт контрабанди понад 1 кг метамфетаміну в дитячих іграшках в Австралію.

Правоохоронці вилучили в місцях проживання фігурантів засоби та приладдя для виготовлення метамфетаміну, близько 150 грамів наркотичних речовин та близько 20 кілограмів прекурсорів.

Найближчим часом в суді буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів справи.

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Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецька.
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Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.

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