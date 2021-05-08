Непал закрив кордони – українські туристи не можуть повернутись додому

Схожа ситуація відбулась минулоріч на початку пандемії, але тоді кордони для перельотів закривала Україна

Підкорили вершину і застрягли дорогою додому – таке сталося у Непалі з групою українських туристів. Поки піднімалися і спускалися з гори Мера-пік, влада Непалу закрила кордони і призупинила міжнародне сполучення, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Виліт з гір – тобто з міста Лукли – українські туристи планували на 4 травня. Не вдалося через погодні умови – сильну хмарність.

"Дуже багато своїх хлопців з України здійснювали свої сходження на вершини: Ама-Даблам, Айданд-пік, Лобуче. Вони спустилися нижче і не могли вилетіти", – розповідає альпініст Дмитро Семеренко.

По допомогу українці звернулися до дипломатів, на сторінці у Facebook. Ті – відреагували.

"Надається можливе сприяння у надскладних умовах жорстких карантинних обмежень у Непалі", – йдеться у повідомленні посольства України в Індії.

Відповідь надали 6 травня, вже 7-го – українці вилетіли на рятувальному вертольоті до столиці Непалу, Катманду. Але на міжнародний рейс не встигли. Напередодні влада Непалу запровадила локдаун у зв'язку зі зростанням кількості хворих на ковід. Кордони – закрили.

"Ми вирішили призупинити внутрішні рейси. Усі міжнародні перельоти будуть також призупинені до 14 травня", – повідомив прем'єр-міністр Непалу.

Щонайменше до 14 числа, а можуть і подовжити. І тоді в Катманду застрягнуть інші групи українських туристів, вважає альпініст Тарас Поздній. Зараз групи його клубу здійснюють сходження на Еверест та Лхоцзе: першу та четверту за висотою вершини світу. Повертатимуться додому також через Катманду.

"І ще, знаю, біля десятка туристів з України з інших клубів, або самостійних. Всі вони будуть в Катманду найближчим часом і я прошу нашу владу та МЗС посприяти їм з якнайшвидшим вильотом додому", – каже Тарас Поздній.

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У МЗС запевняють – шукають шляхів, як вилетіти в умовах карантину. Схожа ситуація сталася торік, і також навесні. Але тоді кордони закрила українська влада. Група туристів не могла вилетіти з Непалу і лише через два тижні, за допомоги німецького МЗС, їх вдалося повернути додому.

Нагадаємо, найбільші лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair і Wizz Air вперше за останні 14 місяців зафіксували зростання кількості пасажирів. 2021 року Ryanair планує перевозити до 70% від звичайної кількості пасажирів літніми місяцями.

Кореспондентка "Сьогодні" Анна Левицька