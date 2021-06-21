Нова мутація індійського штаму і страшна аварія у США – головні новини за ніч

В Індії виявили зараження новою мутацією місцевого штаму коронавірусу, а в Алабамі у страшному ДТП загинули діти – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Страшна аварія в Алабамі

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У Сполучених Штатах в Алабамі у результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю 18 автомобілів загинули десять людей зокрема дев'ятеро дітей. Автобус із дітьми повертався до притулку для дівчаток, які постраждали від насильства. Автомобілі могло занести через слизьку після шторму дорогу.

Нова мутація індійського штаму

В Індії у штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, яка може підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+. Вчені заявили про необхідність його негайного дослідження.

Кулеба незадоволений НАТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Північноатлантичний альянс не зробив жодного кроку для виконання ухваленого в 2008 році у Бухаресті рішення про членство України в НАТО, незважаючи на те, що наша країна провела багато реформ. За його словами, і на останньому саміті Альянсу "не дали жодного натяку на терміни цього процесу".

Скабєєва про "геїв-окупантів" на Донбасі

Російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва продовжує розповідати страшні історії про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому запитання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

У школі, що обвалилася в Бельгії, були українці

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У бельгійському Антверпені під час будівельних робіт обвалилася будівля школи, у результаті чого загинули п'ять робітників і дев'ять отримали поранення. На об'єкті працювали зокрема й українці, які можуть бути серед загиблих і поранених.

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