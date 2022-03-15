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"Новинна Група Україна": інформаційний прорив у часи випробувань

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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15 березня, 15:44
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З кожним днем нам довіряють все більше людей

За весь час воєнного стану діджитал команда "Новинної Групи Україна" проявила себе як лідер оперативної подачі інформації. У робочий процес цілодобово задіяна максимальна кількість кореспондентів та редакторів. Саме тому в мережі інтернет нас читають і дивляться мільйони людей як в Україні, так і по всьому світу.

Незважаючи на нелегкі обставини, переїзди, проблеми зі зв'язком та постійні переміщення в укриття, діджитал відділ не просто зберіг довоєнну кількість контенту, а й збільшив його у рази. Як результат — із кожним днем нам довіряють все більше людей.

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З початку війни сайт "Сьогодні" виріс вдвічі за середньодобовою кількістю читачів. Для порівняння: у 2021 році сайт читали 500 тисяч людей на день, у 2022-му, до війни, — 1 мільйон, зараз кількість досягла 2 млн читачів щоденно.

Жахливий день початку війни, 24 лютого, став рекордним за всю історію проєкту – на сайт зайшли понад 2,6 млн користувачів.

У цілому з першого дня воєнного стану segodnya.ua читають 15,2 млн користувачів у 232 країнах. Причому близько 1,5 млн – користувачі з країн-агресорів (понад 1 млн із Росії та 400 тисяч із Білорусі).

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Рекордні показники мають також телеграм-канали "Сегодня" та "Україна 24", на які за перші два тижні війни загалом підписалися більше ніж 600 тисяч людей.

Ютуб-канал "Україна 24" за цей час удвічі збільшив кількість своїх підписників та переглядів. З початку війни на канал підписалися понад 300 тис. глядачів. За перші два тижні війни — понад 100 млн переглядів. У середньому "Україна 24" має 12 млн переглядів на добу та 16 млн унікальних глядачів.

Продовжуємо працювати заради правди та перемоги. Дякуємо за вашу довіру!

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