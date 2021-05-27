Нові обмеження для жителів ОРЛО і втрати на Донбасі – головні новини СЬОГОДНІ

На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ, а білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси в ряд країн – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 27 травня.

Допомогу при народженні дитини будуть піднімати

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Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Законопроект пропонує підвищити з 1 січня 2022 року розмір державної допомоги при народженні дитини від 41 280 до 50 000 гривень.

Нові обмеження для жителів ОРЛО

Жителям тимчасово окупованих районів Луганської області заборонили перетинати лінію розмежування більш ніж один раз на місяць. В'їжджати і виїжджати можна буде частіше тільки у виняткових випадках і за додатковим дозволом. Водночас за відсутності місцевої прописки пускати через КПП "Станиця Луганська" будуть тільки за попередньо сформованим списками.

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На Донбасі снайпер бойовиків застрелив бійця ЗСУ

На Донбасі ворожий снайпер застрелив українського військовослужбовця в районі населеного пункту Новотошківське. Окупанти порушили режим припинення вогню недалеко від Новотошківського й обстріляли позиції української армії. В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям.

"Белавіа" скасувала рейси в ряд країн

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси в сім країн ЄС і в російський Калінінград з 27 травня по 30 жовтня 2021 року. Рішення ухвалили через "заборони на виконання рейсів з боку ряду країн". Пасажирам запропонували змінити дату вильоту або компанія може повернути повну вартість протягом року з моменту купівлі квитків.

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