Ще одна область України потрапила до червоної зони

З 27 січня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Рівненської області.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", – заявив Немчінов.
Друга область у червоній зоні
З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області.
Загалом в Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня.
Карантинні правила
Червоний рівень епідемічної небезпеки – це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, зробленого за 72 години.
Те саме стосується:
- торгово-розважальних центрів,
- готелів,
- кінотеатрів та інших закладів культури,
- спортзалів,
- суб'єктів, які проводять торговельне та побутове обслуговування, у тому числі ринків.
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- Невакциновані, ховайтесь. У Києві посилять перевірки карантину у транспорті.
МОЗ оновило карантинні зони в Україні які регіони ризикують "почервоніти".