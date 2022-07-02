Новий сезон у розпалі! У Чорнобаївці чути вибухи, валить дим (фото, відео)

Що стало причиною – поки що невідомо

У Чорнобаївці чули вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 2 липня, у Чорнобаївці пролунали кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що на околиці села здіймається густий дим.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Чорнобаївка. Новий сезон. Нові серії. Нові актори (бо старі русаки вже зд*хли). Зовсім скоро на Netflix. Хто там рахував – це вже 29 серія?" – пишуть у Мережі.

За словами місцевих жителів, у районі тимчасово окупованої Чорнобаївки на Херсонщині пролунав потужний вибух.

Що стало його причиною – поки що невідомо.

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В окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один із яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (до Чорнобаївки. – Ред.). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, довбо**би, бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Раніше ми розповідали, що Арестович заявив про старт нового сезону вибухового серіалу у Чорнобаївці.