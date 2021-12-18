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СЬОГОДНІ Новини України

Новий спосіб боротися з порушниками ПДР та парламентський відпочинок: дивимось випуск новин "Сьогодні" 18.12.2021

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
18 грудня, 18:55
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Актуальні новини та головні події дня

Дивіться у сьогоднішньому випуску:

  • Серед ночі водій на легковику протаранив низку припаркованих автомобілів, а сам – втік. Чи впіймали і що йому за це буде?
  • У країнах ЄС починають щеплення дітей віком від 5 років. В Україні прищепили лише 40 тисяч дітей від 12 років. Чому люди так бояться?
  • Здай порушника – отримай гроші. Нардепи вигадали новий спосіб боротьби з лихачами на доргах.
  • Парламентська відпустка. Як депутати святкуватимуть Новий рік і куди поїдуть на різдвяні канікули.

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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