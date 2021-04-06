Громадський транспорт Харкова стане зручнішим і екологічнішим – Терехов

Керівництво Харкова бере курс на оновлення міського автопарку в бік більшої екологічності та зручності. Одним з кандидатів на поставку нового транспорту до міста є турецька компанія "Карсан", чиє виробництво відвідала делегація на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Харкова Ігорем Тереховим.

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Терехов опублікував фото продукції компанії у себе в Facebook.

"Ознайомилися з виробництвом автобусів компанії Карсан, яка виробляє транспорт понад 50 років для 24 країн світу. Особлива увага – 6 і 8-метровим моделям на 22 і 58 місць, з низькою підлогою, які будуть зручні для використання на вулицях Харкова. У тому числі для людей з обмеженими можливостями і для дітей", – написав він.

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Крім цього, реалізується низка інших проектів з оновлення міського транспорту. В рамках проекту "Оновлення тролейбусного парку міста Харкова" вже придбано 57 одиниць односекційних тролейбусів з низьким рівнем підлоги за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 11,5 млн євро. Є проект з Європейським Інвестиційним Банком, в рамках якого заплановано придбання 49 одиниць тролейбусів на суму 10,0 млн євро.

"Для підвищення якості надання транспортних послуг, наближення їх до європейських стандартів, а також підвищення рівня безпеки і зниження негативного впливу на навколишнє середовище реалізовується Проект за підтримки українського Банку з придбання 50 одиниць тролейбусів з автономним ходом за договором фінансового лізингу на суму 14 млн євро", – розповів Терехов.

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За його словами, протягом декількох останніх років в Харкові зберігається стійка тенденція до зниження частки автобусних маршрутів на користь електротранспорту. Так, в даний час в місті працює близько 100 маршрутів в режимі "експрес" та 2 маршрути в режимі "маршрутне таксі", які обслуговують віддалені райони міста, в яких розташований приватний сектор.

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Міська влада продовжить впровадження екологічного транспорту, пообіцяв Терехов.

"На часі питання заміни рухомого складу громадського транспорту, що використовує двигуни внутрішнього згоряння на більш екологічні види – трамваї, тролейбуси, електробуси. Процес уже розпочато, і буде розвиватися поетапно. У разі відсутності значних об'єктивних причин (тривалий карантин, пов'язаний з пандемією, проблеми з інвестуванням і т.д.) процес заміни рухомого складу може бути завершений протягом найближчих 5 років", – зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що Харків отримав першу партію нових сучасних тролейбусів.

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Також нагадаємо, в Харкові на маршрут вийшли нові тролейбуси.

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