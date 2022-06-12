"Пояснює Панюта": онлайн-трансляція прем'єри

Телеведучий Олег Панюта пояснюватиме головні події тижня та розповідатиме, чого чекати далі

Олег Панюта повертається із новим форматом щотижневої програми

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 12 червня, повертається з новим форматом щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня та жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів і що чекає на Україну та світ далі.

Реклама

Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх – пояснює Панюта! Програма виходитиме щонеділі о 20:30 на You-Tube каналі "Україна 24".

Дивіться перший випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та You-Tube каналі "Україна 24. А поки що – трейлер: