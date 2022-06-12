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"Пояснює Панюта": онлайн-трансляція прем'єри

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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12 червня, 12:34
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Телеведучий Олег Панюта пояснюватиме головні події тижня та розповідатиме, чого чекати далі
Олег Панюта повертається із новим форматом щотижневої програми
Олег Панюта повертається із новим форматом щотижневої програми

Телеведучий Олег Панюта сьогодні, 12 червня, повертається з новим форматом щотижневої аналітичної програми для підписників та гостей каналу "Україна 24".

Усі головні новини тижня та жодної зайвої інформації. Кожна програма – це все, що вам потрібно знати за минулі сім днів і що чекає на Україну та світ далі.

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Тепер найголовніші проблеми, прогнози та висновки для всіх – пояснює Панюта! Програма виходитиме щонеділі о 20:30 на You-Tube каналі "Україна 24".

Дивіться перший випуск "Пояснює Панюта" о 20:30 на сайті "Сьогодні" та You-Tube каналі "Україна 24. А поки що – трейлер:

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