Одеса у вогні. Через пожежі майже сто людей опинилися на вулиці посеред ночі – відео

За ніч в місті сталося три масштабні пожежі, дві з яких – у багатоповерхівках

Щойно настало перше лютого – спалахнула перша пожежа. Палала квартира на дев’ятому поверсі сімейного гуртожитку. Рятувальники спецмашинами ледве змогли під'їхати, адже біля будинку, майже як і скрізь, надто багато припаркованих на ніч автівок.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Пожежникам насилу вдалося просунутися між щільно припаркованими автівками. О першій ночі вогнеборці здолали пожежу. А після того з'явилася інформація, що могло її спричинити. Ймовірно це був звичайний акумулятор, який заряджали вдома.

"Через значне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Будо евакуйовано 27 осіб, серед яких 4 дитини", – повідомила речниця управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Пожежі не вщухали всю ніч

За чотири години – знову виклик. Загорілася квартира в дев'ятиповерхівці вже в іншому районі Одеси. Полум'я охопило житло на сьомому поверсі. Власники оселі намагалися самотужки приборкати полум'я. І це ледве не вартувало їм життя.

Рятувальники прибули вчасно й вивели мешканців на свіже повітря. Сорок людей, серед яких – десятеро – діти. Причини цієї пожежі ще встановлюють.

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І вже перед світанком – черговий дзвінок. Горіла іномарка. Ймовірно її підпалили. Люди не постраждали. А від машини – нічого не лишилося. Палія тепер шукають.

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